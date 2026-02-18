Roche Aktie

369,20CHF 7,80CHF 2,16%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

18.02.2026 07:21:20

Roche Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 320 auf 340 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten positiven Ergebnisse, die es zu bereits etablierten Produkten gegeben habe, spiegelten sich im Aktienkurs des Pharmakonzerns schon wider, schrieb Luisa Hector am Dienstagabend. Tatsächlich sieht die Expertin in der Pipeline eher Risiken./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
369,20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7,91%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
369,20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,91%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

17.02.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10.02.26 Roche Overweight Barclays Capital
09.02.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 Roche Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Roche AG (Genussschein) 369,20 2,16% Roche AG (Genussschein)

