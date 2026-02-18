Roche Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 320 auf 340 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten positiven Ergebnisse, die es zu bereits etablierten Produkten gegeben habe, spiegelten sich im Aktienkurs des Pharmakonzerns schon wider, schrieb Luisa Hector am Dienstagabend. Tatsächlich sieht die Expertin in der Pipeline eher Risiken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
