AUMOVIO Aktie
|40,94EUR
|-0,02EUR
|-0,05%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Christoph Laskawi bezog in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar Stellung zur Einschätzung eines anderen Analysten, der dem Autozulieferer KI-Risiken andichtet. Er ist anderer Meinung. Die Bewertung der Aktien sei niedrig und so sieht er in der davon ausgelösten Kursschwäche eine Kaufgelegenheit. Die These einer disruptiven KI-Wirkung sei aber schwer zu widerlegen. Wahrscheinlich seien dazu klare Managementaussagen erforderlich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,78 €
|
Abst. Kursziel*:
34,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,34%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUMOVIO
Analysen zu AUMOVIO
|08:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|10.02.26
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|40,68
|-0,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:42
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:07
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG