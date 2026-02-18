LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erhöhung der Rückstellungen auf insgesamt 11,8 Milliarden Euro dürfte sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Sie umfasse ein deutlich umfangreicheres Spektrum der Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters als gedacht. Ein Kernpunkt bleibe aber die noch ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, und die Frage, was passiert, wenn sie nicht zugunsten von Bayer ausfällt./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:04 / GMT



