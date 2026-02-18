Bayer Aktie
|49,08EUR
|-0,04EUR
|-0,07%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Glyphosat-Vergleichs in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erhöhung der Rückstellungen auf insgesamt 11,8 Milliarden Euro dürfte sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Sie umfasse ein deutlich umfangreicheres Spektrum der Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters als gedacht. Ein Kernpunkt bleibe aber die noch ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, und die Frage, was passiert, wenn sie nicht zugunsten von Bayer ausfällt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 18:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49,70 €
|
Abst. Kursziel*:
0,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
49,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,88%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
17.02.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.034 Pkt - Bayer behauptet (Dow Jones)
|
17.02.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.034 Pkt - Bayer ggf weitere Info...... (Dow Jones)
|
17.02.26
|Bayer-Aktie höher: Milliarden-Vergleich mit Glyphosat-Klägern (dpa-AFX)
|
17.02.26
|ROUNDUP/Bayer: Milliardenvergleich in US-Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat (dpa-AFX)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
17.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Bayer mit Kurssprung - Sammelvergleich in US-Krebsklagen (dpa-AFX)
|
17.02.26
|Bayer schließt Milliardenvergleich zu Glyphosat-Klagen - Aktie steigt (Spiegel Online)
|
17.02.26
|Bayer aims to settle Roundup claims over alleged cancer links for $7.25bn (Financial Times)
Analysen zu Bayer
|07:15
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:18
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|09.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|49,35
|0,49%
