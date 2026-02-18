Unilever Aktie

48,22EUR -3,06EUR -5,97%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

18.02.2026 06:48:01

Unilever Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5600 auf 5840 Pence angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Umbau in ein einfacheres, agileres, schneller wachsendes und profitableres Unternehmen als noch vor zwei bis drei Jahren sei abgeschlossen, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Und mit dem jüngsten Kursverlauf sei all dies auch angemessen in der Bewertung angekommen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege inzwischen klar über dem historischen Schnitt und auch der direkten Konsumgüter-Konkurrenz./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Hold
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
58,40 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 55,42 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Unilever plc

mehr Analysen
06:48 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
17.02.26 Unilever Halten DZ BANK
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
13.02.26 Unilever Sell UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Unilever plc 48,22 -5,97% Unilever plc

