HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5600 auf 5840 Pence angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Umbau in ein einfacheres, agileres, schneller wachsendes und profitableres Unternehmen als noch vor zwei bis drei Jahren sei abgeschlossen, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Und mit dem jüngsten Kursverlauf sei all dies auch angemessen in der Bewertung angekommen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liege inzwischen klar über dem historischen Schnitt und auch der direkten Konsumgüter-Konkurrenz./rob/ag/gl
