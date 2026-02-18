Bayer Aktie
|45,39EUR
|-3,73EUR
|-7,59%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach dem Glyphosat-Milliardenvergleich in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Dies sei ein weiterer großer Schritt, um die Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters endlich beizulegen, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Es gebe jedoch noch einiges zu bedenken, so die Zustimmung der Gerichte und möglicherweise zahlreiche Ausnahmeregelungen. Gerade für letztere hält Vosser die ohnehin ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts für besonders relevant. Hier winke für Bayer eine positive Präzedenzentscheidung hinsichtlich der Fälle, in denen sich Kläger auf unzureichende Warnungen vor den Krebsrisiken durch Glyphosat beriefen - immerhin etwa 80 Prozent aller Verfahren. Die starke Kursreaktion der Bayer-Aktien habe die Vergleichslösung etwa eingepreist. Angesichts weiterhin bestehender Unsicherheiten rechnet Vosser am Mittwoch nicht mit einer nochmaligen Outperformance./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49,70 €
|
Abst. Kursziel*:
0,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,17%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|45,21
|-7,94%
