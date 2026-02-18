Bayer Aktie

45,39EUR -3,73EUR -7,59%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

18.02.2026 06:18:07

Bayer Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach dem Glyphosat-Milliardenvergleich in den USA mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Dies sei ein weiterer großer Schritt, um die Rechtsstreitigkeiten wegen des Unkrautvernichters endlich beizulegen, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Es gebe jedoch noch einiges zu bedenken, so die Zustimmung der Gerichte und möglicherweise zahlreiche Ausnahmeregelungen. Gerade für letztere hält Vosser die ohnehin ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts für besonders relevant. Hier winke für Bayer eine positive Präzedenzentscheidung hinsichtlich der Fälle, in denen sich Kläger auf unzureichende Warnungen vor den Krebsrisiken durch Glyphosat beriefen - immerhin etwa 80 Prozent aller Verfahren. Die starke Kursreaktion der Bayer-Aktien habe die Vergleichslösung etwa eingepreist. Angesichts weiterhin bestehender Unsicherheiten rechnet Vosser am Mittwoch nicht mit einer nochmaligen Outperformance./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
49,70 € 		Abst. Kursziel*:
0,60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
45,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,17%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:40 Bayer Neutral UBS AG
07:57 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:15 Bayer Overweight Barclays Capital
06:18 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:42 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:32 Unilever Sell UBS AG
09:27 Befesa Buy UBS AG
09:26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
09:25 Dürr Hold Deutsche Bank AG
09:22 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
09:07 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:02 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
08:52 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
08:44 pbb Hold Deutsche Bank AG
08:40 Bayer Neutral UBS AG
08:39 IONOS Buy Deutsche Bank AG
08:37 Dürr Buy Warburg Research
08:36 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
08:36 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:35 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:46 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:37 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
07:24 SAFRAN Outperform Bernstein Research
07:23 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Tesla Equal Weight Barclays Capital
07:17 Dürr Outperform Bernstein Research
07:16 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 Bayer Overweight Barclays Capital
07:09 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:04 SAFRAN Overweight Barclays Capital
06:48 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:33 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:29 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:18 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:18 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:12 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
17.02.26 Nutrien Equal Weight Barclays Capital
17.02.26 Südzucker Underweight Barclays Capital
17.02.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Unilever Overweight Barclays Capital
17.02.26 Unilever Halten DZ BANK
17.02.26 Salesforce Neutral UBS AG
17.02.26 L'Oréal Kaufen DZ BANK
17.02.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
