18.02.2026 09:27:28

Befesa Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet erwartet laut seinem Ausblick vom Dienstagnachmittag ein schwaches Quartal. Der Industrierecycling-Dienstleister dürfte zudem am 30. April zur Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal eine Prognose für das Jahr 2026 abgeben./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,24 € 		Abst. Kursziel*:
30,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,71%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:27 Befesa Buy UBS AG
16.02.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12.02.26 Befesa Buy UBS AG
22.01.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
