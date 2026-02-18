Dürr Aktie
|23,90EUR
|0,85EUR
|3,69%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Dürr nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettoergebnis des Maschinenbauers liege sowohl über seiner Schätzung als auch über der Unternehmensplanung, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Insgesamt bestätigten die Resultate seinen positiven Blick auf die Aktie. Noch wichtiger sei allerdings der Ausblick, den Dürr am 5. März geben dürfte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,00 €
|
Abst. Kursziel*:
22,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,43%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
