Coca-Cola Aktie

67,13EUR 1,24EUR 1,88%
Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

17.02.2026 20:54:33

Coca-Cola Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einer Konsumgüterkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Dort habe der Getränkekonzern ein aus Investorensicht neues strategisches Rahmenkonzept vorgestellt, schrieb Andrea Teixeira in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit diesem wolle das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von vier bis sechs Prozent sicherstellen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:31 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 83,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 79,52 		Abst. Kursziel*:
4,38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 79,56 		Abst. Kursziel aktuell:
4,32%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

