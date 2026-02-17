Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einer Konsumgüterkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 US-Dollar belassen. Dort habe der Getränkekonzern ein aus Investorensicht neues strategisches Rahmenkonzept vorgestellt, schrieb Andrea Teixeira in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit diesem wolle das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von vier bis sechs Prozent sicherstellen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 14:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 83,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 79,52
|
Abst. Kursziel*:
4,38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 79,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,32%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
