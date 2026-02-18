JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Technologiekonzerns zeigten einen elfprozentigen Auftragsrückgang, was für die Aktie aber nur begrenzt wichtig sei, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend in seinem Rückblick. Der Fokus des Marktes liege auf dem Ausblick, den das Management erst bei der Vorlage der Jahreszahlen im März abgeben werde. Dessen Hinweise auf eine fundamental positive Entwicklung im Halbleiterausrüster-Markt erschienen durch die bisherige Auftragsentwicklung im laufenden Quartal untermauert, die auch mit dem starken Auftragseingang des Chipindustrie-Ausrüsters ASML im vergangenen Quartal zusammenhingen. Vor diesem Hintergrund sei die Aktie zu billig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
26,84 €
Abst. Kursziel*:
15,50%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
26,96 €
Abst. Kursziel aktuell:
14,99%
Analyst Name::
Lasse Stueben
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
13.02.26
|JENOPTIK-Aktie dreht ins Plus: Umsatz und Marge rückläufig - 2026 soll die Wende kommen (finanzen.at)
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Jenoptik drehen ins Plus - Ausblick beruhigt (dpa-AFX)
13.02.26
|ROUNDUP 2: Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen (dpa-AFX)
13.02.26
|Optimismus in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
13.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert am Mittag (finanzen.at)
13.02.26
|TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
13.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AG
|06:33
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.02.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
