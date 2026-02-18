EssilorLuxottica Aktie
|243,60EUR
|1,00EUR
|0,41%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Technologieriese Apple wolle laut einem Medienbericht erst 2027 Smartglasses auf den Markt bringen, während Investoren wohl schon für das laufende Jahr damit gerechnet hätten, schrieb Julien Dormois in seiner Einschätzung vom Dienstag. Das Angebot von Apple scheine bestenfalls auf Augenhöhe mit den Produkten des Brillenkonzerns EssilorLuxottica sowie seines Partners Meta zu liegen. Daher und wegen ihres Vorteils als erster Anbieter dürften beide Unternehmen den Löwenanteil in diesem boomenden Markt behaupten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
244,90 €
|
Abst. Kursziel*:
32,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
243,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,42%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|06:29
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|242,90
|0,12%
