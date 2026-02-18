FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Der Prothesenhersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der neue Ausblick auf das Jahr 2026 wirke derweil konservativ. Wichtig sei noch zu erwähnen, dass das Unternehmen die langfristigen Aussichten uneingeschränkt bekräftigt habe./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET



