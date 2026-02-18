Ottobock Aktie

55,05EUR -0,55EUR -0,99%
Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

18.02.2026 09:02:36

Ottobock Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Der Prothesenhersteller habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der neue Ausblick auf das Jahr 2026 wirke derweil konservativ. Wichtig sei noch zu erwähnen, dass das Unternehmen die langfristigen Aussichten uneingeschränkt bekräftigt habe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,50 € 		Abst. Kursziel*:
54,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,36%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

17.02.26 Ottobock Neutral UBS AG
17.02.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.02.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Ottobock Neutral UBS AG
19.11.25 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
