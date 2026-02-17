Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern sei eine wegweisende fünfjährige Partnerschaft mit Google Cloud eingegangen - mit dem Ziel, die Branche durch agentenbasierte KI neu zu definieren, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin eine bedeutende Veränderung, was die Kosten der Kundengewinnung und die Markentreue betrifft./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 15:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
