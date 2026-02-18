SAFRAN Aktie
|339,50EUR
|-0,80EUR
|-0,24%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chef des Triebwerkherstellers habe einen insgesamt zuversichtlichen Ausblick gegeben, schrieb Milene Kerner in ihrer Einschätzung vom Dienstagabend. Dieser werde durch eine länger anhaltende Dynamik bei CFM56-Triebwerken, stabile Margen bei Antrieben sowie die robuste CFM-Positionierung für Plattformen der nächsten Generation und eine gute Dynamik im Rüstungsgeschäft untermauert. Hinzu komme das anhaltende Engagement für die Aktionärsrenditen durch das laufende Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
336,10 €
Abst. Kursziel*:
1,16%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
339,50 €
Abst. Kursziel aktuell:
0,15%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
13.02.26
|SAFRAN-Aktie hebt ab: Mittelfristige Prognose bis 2028 nun optimistischer (finanzen.at)
13.02.26
|Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko (Dow Jones)
13.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Safran sorgt für gute Stimmung bei Luftfahrt (Dow Jones)
13.02.26
|WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Safran gefragt - Ausblick über Erwartung (dpa-AFX)
13.02.26
|AKTIEN IN FOKUS: Safran gefragt - Ausblick über Erwartung (dpa-AFX)
13.02.26
|ROUNDUP: Triebwerkhersteller Safran peilt deutlich mehr Gewinn an - Rekordhoch (dpa-AFX)
13.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Safran gefragt - JPMorgan lobt Ausblick (dpa-AFX)
09.02.26
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu SAFRAN S.A.
|07:04
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|16.02.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|340,60
|0,09%
