LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chef des Triebwerkherstellers habe einen insgesamt zuversichtlichen Ausblick gegeben, schrieb Milene Kerner in ihrer Einschätzung vom Dienstagabend. Dieser werde durch eine länger anhaltende Dynamik bei CFM56-Triebwerken, stabile Margen bei Antrieben sowie die robuste CFM-Positionierung für Plattformen der nächsten Generation und eine gute Dynamik im Rüstungsgeschäft untermauert. Hinzu komme das anhaltende Engagement für die Aktionärsrenditen durch das laufende Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:17 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.