EssilorLuxottica Aktie

234,20EUR -8,40EUR -3,46%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

18.02.2026 11:58:51

EssilorLuxottica Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die KI-Revolution im Brillenbereich spitze sich weiter zu, schrieb Luca Solca am Mittwoch angesichts eines Berichts über Apple-Pläne mit den Smartglasses. Der Experte sieht darin eine fundamentale Bedrohung für das Geschäftsmodell des Optik- und Luxusgüterkonzerns. Unabhängig davon, ob smarte Brillen vielleicht das "nächste Smartphone" werden, wäre der Schaden für den traditionellen Brillenmarkt seiner Einschätzung nach von Dauer./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 10:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 10:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Market-Perform
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
233,20 € 		Abst. Kursziel*:
7,20%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
234,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,75%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

