IONOS Aktie
|23,90EUR
|0,35EUR
|1,49%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos vor den im März erwarteten Quartalszahlen von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch die Aussagen zum Ausblick vom Dezember stehe das vierte Quartal kaum noch im Fokus der Anleger, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die niedrige Bewertung der Aktien sei nicht gerechtfertigt, denn der Staub sei dabei, sich zu legen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,50 €
|
Abst. Kursziel*:
70,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,36%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOS
|
17.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
17.02.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
16.02.26
|MDAX aktuell: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
16.02.26
|EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu IONOS
|08:39
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenbe