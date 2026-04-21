Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
21.04.2026 15:51:40
Rio Tinto Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe einen insgesamt soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal Weight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66,00 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
73,27 £
|
Abst. Kursziel*:
-9,92%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
72,90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,47%
|
Analyst Name::
Amos Fletcher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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