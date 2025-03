NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Auf den ersten Blick hob Analyst Stephen Reitman in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar hervor, dass die Zahlen über dem vom Autobauer errechneten Analystenkonsens gelegen hätten. Gleiches gelte für die 2025er Zielsetzungen. Entscheidend bleibe aber die Fähigkeit von VW, die Strategie umzusetzen und die Investitionen einzudämmen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 08:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 08:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.