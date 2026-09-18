Volkswagen Aktie
|76,00EUR
|-4,74EUR
|-5,87%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) nach einer massiven Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies am Freitag in einer ersten Reaktion darauf, dass VW die Jahresziele für den Barmittelzufluss und die Nettoliquidität in der Autosparte beibehalten habe. Am 5. Oktober biete eine Unternehmensveranstaltung eine Gelegenheit, um sich mit dem VW-Finanzvorstand über diese Entwicklungen auszutauschen./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 18:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
75,16 €
|
Abst. Kursziel*:
46,35%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
76,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,74%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
19:35
|Volkswagen kappt Gewinnerwartung für 2026 - Aktie rauscht ab (Spiegel Online)
|
18:39
|VW warns of hit of up to €10bn from Porsche writedown and restructuring costs (Financial Times)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|20:22
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|20:22
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|20:22
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,90
|-5,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:22
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:50
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|19:40
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:24
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|11:54
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|10:43
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:47
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:43
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:22
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:15
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:14
|Richemont Buy
|UBS AG
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:12
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG