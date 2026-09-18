adidas Aktie
|141,55EUR
|-0,90EUR
|-0,63%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 215 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul passte den Aktienwert am Freitag an die höhere risikolose Verzinsung an. Er hält die Aktien im historischen Vergleich und gegenüber den Wettbewerbern für unterbewertet. "Auf dem Innovationstag in Herzogenaurach stellt Adidas seine Produktneuheiten vor. Dies sollte das Investorenvertrauen in die Pipeline und die Marke erhöhen", schrieb er./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Kaufen
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
141,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
141,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.09.26
|EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu adidas
|14:50
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:50
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:50
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|141,65
|-0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:50
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|11:54
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|10:43
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:47
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:43
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:22
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:15
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:14
|Richemont Buy
|UBS AG
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:12
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research