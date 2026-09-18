adidas Aktie

141,55EUR -0,90EUR -0,63%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.09.2026 14:50:53

adidas Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 215 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul passte den Aktienwert am Freitag an die höhere risikolose Verzinsung an. Er hält die Aktien im historischen Vergleich und gegenüber den Wettbewerbern für unterbewertet. "Auf dem Innovationstag in Herzogenaurach stellt Adidas seine Produktneuheiten vor. Dies sollte das Investorenvertrauen in die Pipeline und die Marke erhöhen", schrieb er./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Kaufen
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
141,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
141,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

mehr Analysen
14:50 adidas Kaufen DZ BANK
11.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 adidas Overweight Barclays Capital
21.08.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 141,65 -0,56% adidas

Aktuelle Aktienanalysen

14:50 adidas Kaufen DZ BANK
12:15 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
11:56 Swiss Re Kaufen DZ BANK
11:54 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11:53 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
11:51 Allianz Kaufen DZ BANK
10:43 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 DHL Group Hold Warburg Research
09:47 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:44 Kontron Buy Warburg Research
09:43 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09:40 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
09:24 BAT Buy Deutsche Bank AG
09:20 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
09:18 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:12 Novartis Hold Deutsche Bank AG
08:56 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
08:48 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
08:39 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:30 Bechtle Buy UBS AG
08:27 Apple Neutral UBS AG
08:09 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Siltronic Buy UBS AG
07:24 Douglas Neutral UBS AG
07:22 EssilorLuxottica Buy UBS AG
07:15 Ferrari Buy UBS AG
07:14 Richemont Buy UBS AG
07:14 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 HUGO BOSS Neutral UBS AG
07:12 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
07:10 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.09.26 Nike Neutral UBS AG
17.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
17.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
17.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen