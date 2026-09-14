Volkswagen Aktie
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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Tenor sei nach der jüngsten Entscheidung zugunsten der Umbaupläne des Konzerns sehr positiv gewesen, schrieb Harry Martin am Montag nach dem Treffen mit dem Investor-Relations-Chef am vergangenen Donnerstag./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
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Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100,00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
81,00 €
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Abst. Kursziel*:
23,46%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
80,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,13%
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Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-
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