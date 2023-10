FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Stimmung auf dem Kapitalmarkt des Immobilienkonzerns habe sich gegenüber dem Vorjahr klar verbessert gezeigt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management habe sich optimistisch zu Verkäufen geäußert und sehe keine Liquiditätsprobleme sowie die massiv gekürzten Investitionen inzwischen als Fehler an. Die anziehenden Mieten sollten die höheren Finanzierungskosten überkompensieren und die Gewinne steigen lassen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 06:37 / CET





