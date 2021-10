Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Papiere des Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel von 8,5 auf 9,5 Euro leicht angehoben. Das höhere Kursziel wird in der vorliegenden Studie mit den etwas höheren Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr nach den überzeugenden Erstquartalszahlen begründet. Gleichzeitig bestätigte der Wertpapierexperte Michael Marschallinger die "Hold"-Empfehlung für die Zumtobel-Aktie.

Wie Marschallinger in der Studie anmerkt, habe Zumtobel zuletzt vor einem schwierigen zweiten und dritten Quartal gewarnt. Grund seien die anhaltende Chip-Knappheit und die hohen Rohstoffpreise. Diese Faktoren haben die Erste-Group-Experten zwar in ihrem Prognosemodell berücksichtigt. Nach dem starken Start in das Geschäftsjahr, erwarten sie jedoch trotzdem, dass der operative Gewinn (EBIT) 2021/2022 über der konservativen Guidance des Unternehmens liegen dürfte.

Die Gewinneinschätzung der Experten beläuft sich für das bis Ende April 2022 laufende Geschäftsjahr auf 0,96 Euro je Aktie. In den beiden darauffolgenden Jahren erwarten sie dann einen Gewinn je Aktien von 1,04 Euro (2022/2023) und 1,06 Euro (2023/2024). Für das laufende Geschäftsjahr rechnen die Erste-Analysten mit einer Dividende in der Höhe von 0,25 Euro. Im darauffolgenden Geschäftsjahr prognostizieren sie eine Gewinnausschüttung von 0,30 Euro und im Geschäftsjahr 2023/2024 dürfte die Dividende bei 0,32 Euro liegen.

