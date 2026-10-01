1&1 Aktie

24,10EUR 0,40EUR 1,69%
1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

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01.10.2026 10:15:57

1&1 Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nick Lyall beleuchtete am Mittwoch die Konsolidierung der Telekombranche in Europa und suchte nach den Gewinnern. KI-Sorgen hält er generell für überzogen. Seine Favoriten heißen BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, 1&1, Digi Spain, SES und Zegona. Hier sieht er deutliches Kurspotenzial und große Ertragsdynamik./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: 1&1 AG Buy
Unternehmen:
1&1 AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,70 € 		Abst. Kursziel*:
32,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,48%
Analyst Name::
Nick Lyall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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