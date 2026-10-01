1&1 Aktie
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WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
1&1 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nick Lyall beleuchtete am Mittwoch die Konsolidierung der Telekombranche in Europa und suchte nach den Gewinnern. KI-Sorgen hält er generell für überzogen. Seine Favoriten heißen BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, 1&1, Digi Spain, SES und Zegona. Hier sieht er deutliches Kurspotenzial und große Ertragsdynamik./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: 1&1 AG Buy
|
Unternehmen:
1&1 AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,70 €
|
Abst. Kursziel*:
32,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,48%
|
Analyst Name::
Nick Lyall
|
KGV*:
-
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
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