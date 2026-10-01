HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nick Lyall beleuchtete am Mittwoch die Konsolidierung der Telekombranche in Europa und suchte nach den Gewinnern. KI-Sorgen hält er generell für überzogen. Seine Favoriten heißen BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, 1&1, Digi Spain, SES und Zegona. Hier sieht er deutliches Kurspotenzial und große Ertragsdynamik./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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