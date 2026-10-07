1&1 Aktie
|23,85EUR
|0,35EUR
|1,49%
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
1&1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat 1&1 nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung im Umfang von 20 Prozent des Grundkapitals auf "Buy" belassen. Analyst Gareth Davies verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass ausschließlich der Mutterkonzern United Internet die Kapitalerhöhung zeichne, und dies zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Als Gegenleistung werde letztlich mit der Forderung aus einem Darlehen eine Sacheinlage im Tausch gegen etwa 35 Millionen neue Aktien eingebracht, was Davies als negativ für die aktienbasierten Bewertungskennzahlen beurteilt. Allerdings hänge die Bewertung von 1&1 stärker von der Einschätzung der strategischen Ausrichtung des Telekomanbieters ab./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: 1&1 AG Buy
|
Unternehmen:
1&1 AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Gareth Davies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu 1&1 AG
|
12:26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
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06.10.26
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06.10.26
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06.10.26
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06.10.26
|Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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05.10.26
|EQS-Adhoc: 1&1 AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage durch die United Internet AG (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-Adhoc: 1&1 AG resolves capital increase from authorized capital in exchange for a contribution in kind by United Internet AG (EQS Group)
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|Deutsche Bank AG
|01.10.26
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|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|11:20
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|11:20
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|1&1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,85
|1,49%
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|Unilever Sell
|UBS AG
|11:34
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|11:29
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|11:27
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|11:22
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:21
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11:20
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:45
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:44
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:38
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:14
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG