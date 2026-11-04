1&1 Aktie

24,45EUR 0,40EUR 1,66%
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WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

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04.11.2026 14:11:31

1&1 Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 25,80 auf 26,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. Zu 1&1 schrieb der Analyst, dass er das Kursziel vor allem wegen der sich verbessernden Breitbanddynamik angehoben habe./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: 1&1 AG Neutral
Unternehmen:
1&1 AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
26,10 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23,10 € 		Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
24,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,75%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu 1&1 AG

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14:11 1&1 Neutral UBS AG
07:29 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,45 1,66% 1&1 AG

Aktuelle Aktienanalysen

15:14 Pfizer Neutral UBS AG
15:08 BioNTech Buy UBS AG
15:02 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15:01 Deutsche Telekom Buy UBS AG
15:00 freenet Neutral UBS AG
15:00 Vodafone Group Sell UBS AG
14:48 AMD Kaufen DZ BANK
14:31 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
14:31 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:12 Eni Kaufen DZ BANK
14:11 1&1 Neutral UBS AG
14:10 United Internet Buy UBS AG
14:07 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:06 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:04 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:01 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:57 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:54 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Fraport Hold Deutsche Bank AG
13:44 SAFRAN Kaufen DZ BANK
13:41 Philips Overweight Barclays Capital
13:22 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
13:06 Lufthansa Halten DZ BANK
13:03 HUGO BOSS Neutral UBS AG
12:58 Sanofi Kaufen DZ BANK
12:56 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:55 RELX Buy UBS AG
12:53 Bayer Buy UBS AG
12:34 Boeing Kaufen DZ BANK
12:33 Raiffeisen Hold Deutsche Bank AG
12:28 RELX Outperform Bernstein Research
12:21 VINCI Buy UBS AG
12:20 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
12:15 Sanofi Outperform Bernstein Research
12:09 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:09 Merck Neutral UBS AG
12:07 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
12:05 Airbus Kaufen DZ BANK
12:04 Schaeffler Neutral UBS AG
12:02 RWE Buy UBS AG
12:01 Enel Buy UBS AG
12:00 ABB Neutral UBS AG
11:33 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:30 Unilever Sell UBS AG
11:27 AMD Outperform Bernstein Research
11:22 NORMA Group Buy Warburg Research
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