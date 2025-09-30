AB InBev Aktie
|50,30EUR
|-0,68EUR
|-1,33%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Sanjeet Aujla zeigte sich in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit Blick auf die kurzfristigen Absatztrends vorsichtig für den Brauereikonzern. Er rechnet für das dritte Jahresviertel mit einem Volumenrückgang von 4,3 Prozent, verglichen mit der Konsensschätzung von minus 1,4 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
