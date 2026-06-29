NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst Trevor Stirling hob in einer am Montag vorliegenden Studie hervor, dass der Brauereikonzern in Gesprächen mit ihm unter anderem auf die Jahresprognosespanne für das operative Ergebnis von plus 4 bis 8 Prozent verwiesen habe. Er verwies für das zweite Quartal auf mögliche positive Einflüsse durch die Fußball-Weltmeisterschaft. Allerdings dürften auch die Kosten für Werbung vor und während der WM höher ausfallen. Positive Wechselkurseffekte dürften zugleich wohl bis ins zweite Quartal fortgedauert haben, allerdings in geringerem Ausmaß als im ersten Jahresviertel./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC





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