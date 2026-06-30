NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev anlässlich der letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen des Brauereikonzerns mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Outperform" belassen. Die wegen des frühen Ostergeschäfts positiven Effekte im ersten Quartal dürften sich im zweiten Jahresviertel in negative Auswirkungen umgekehrt haben, insbesondere in Mexiko, Südafrika und Europa, schrieb Trevor Stirling am Montag. Die positiven Wechselkurseffekte sollten sich im zweiten Quartal fortgesetzt haben, allerdings in geringerem Umfang./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC



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