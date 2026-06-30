AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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30.06.2026 11:23:30

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev anlässlich der letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen des Brauereikonzerns mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Outperform" belassen. Die wegen des frühen Ostergeschäfts positiven Effekte im ersten Quartal dürften sich im zweiten Jahresviertel in negative Auswirkungen umgekehrt haben, insbesondere in Mexiko, Südafrika und Europa, schrieb Trevor Stirling am Montag. Die positiven Wechselkurseffekte sollten sich im zweiten Quartal fortgesetzt haben, allerdings in geringerem Umfang./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
72,84 € 		Abst. Kursziel*:
20,81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
73,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,96%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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