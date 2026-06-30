NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Montag vor dem Halbjahresbericht des Brauereikonzerns Ende Juli noch einmal an. Sie rechnet mit einem geringfügig geringeren Umsatzwachstum im zweiten Quartals als zum Jahresauftakt, aber "Konstanz gewinnt das Turnier"./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 23:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST





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