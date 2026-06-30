AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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30.06.2026 06:40:40

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Montag vor dem Halbjahresbericht des Brauereikonzerns Ende Juli noch einmal an. Sie rechnet mit einem geringfügig geringeren Umsatzwachstum im zweiten Quartals als zum Jahresauftakt, aber "Konstanz gewinnt das Turnier"./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 23:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
79,88 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
73,70 € 		Abst. Kursziel*:
8,39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,24%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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