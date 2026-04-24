Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|987,70EUR
|13,80EUR
|1,42%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen angesichts einer Übernahme und einer Umsatzzahl auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Sandeep Deshpande schrieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, die vorläufig Zahl habe die Erwartungen in etwa erfüllt. Angesichts der zuletzt schwachen Kursentwicklung habe aber wohl auch niemand mit einer positiven Überraschung gerechnet. Insofern sei es möglich, dass die Neuigkeiten etwas Entlastung brächten. Mit dem Kauf von Talon-One werte Adyen seine Plattform auf./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1 350,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
945,40 €
|
Abst. Kursziel*:
42,80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
987,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,68%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|08:57
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
