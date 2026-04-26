London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für London Stock Exchange nach Zahlen zum ersten Quartal von 13500 auf 13600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese hätten ein Wachstum in allen Geschäftsbereichen gezeigt, schrieb Ben Bathurst in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Im Kerngeschäft rund um die Kapitalmärkte habe der Börsenbetreiber in einem günstigen Umfeld besonders stark abgeschnitten./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
136,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
114,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
99,92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
