London Stock Exchange Aktie
|115,20EUR
|1,30EUR
|1,14%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11500 auf 11700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner revidierte am Donnerstagnachmittag seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 ein wenig nach oben. Er verwies auf Aussagen des Börsenbetreibers zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal, die besser als erwartete Erträge in allen vier Geschäftsbereichen beinhalteten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
117,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99,92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
