Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|987,70EUR
|13,80EUR
|1,42%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach dem angekündigten Zukauf des deutschen Start-up Talon.One mit einem Kursziel von 1240 Euro auf "Buy" belassen. Die Berliner Softwarefirma sei der erste Zukauf des Zahlungsdienstleisters überhaupt, schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Adyen wolle so das Geschäft mit personalisierten Angeboten stärken, ohne die Zahlungsabwicklung zu verwässern. Zudem unterstütze der Kauf das Agentic-Commerce-Angebot. Mit Blick auf die Eckzahlen zum ersten Quartal erwartet Leitner, dass ein Nettoumsatzwachstum von 20 Prozent sowie die bestätigten Jahresziele am Freitag für einen Kursanstieg der Aktie sorgen sollten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 240,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
947,80 €
|
Abst. Kursziel*:
30,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
987,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,54%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|08:57
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:57
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:57
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|987,70
|1,42%
