Amazon Aktie
|225,45EUR
|7,40EUR
|3,39%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Mit Blick auf das erste Quartal seien die Herausforderungen für Amazon am höchsten, die Aktie bleibe aber sein Favorit./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 255,08
|
Abst. Kursziel*:
17,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 263,99
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Analysen zu Amazon
|24.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|17.04.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
