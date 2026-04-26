Deutsche Telekom Aktie
|27,59EUR
|0,19EUR
|0,69%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang sieht die negative Kursreaktion der Aktie auf ein mögliches Zusammengehen mit T-Mobile US als Kaufgelegenheit, wie er am Donnerstag schrieb. Dass gleichzeitig auch die Aktien der US-Tochter gesunken seien, erscheine inkonsistent. Die jüngsten Presseberichte deuteten ohnehin darauf hin, dass eine solche Transaktion nicht kurzfristig bevorstehe. Vor diesem Hintergrund erscheine die Telekom-Aktie zu günstig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,75 €
|
Abst. Kursziel*:
30,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,21%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
24.04.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
24.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Stabiler Handel: DAX notiert nachmittags um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
24.04.26
|Buy für Deutsche Telekom-Aktie nach UBS AG-Analyse (finanzen.at)
|
24.04.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays lässt Deutsche Telekom auf 'Overweight', Ziel 39,50 Euro (dpa-AFX)
|
24.04.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert mittags (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktuelle Aktienanalysen
|24.04.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Roche Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|RELX Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|24.04.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets