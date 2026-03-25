NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen vor den Umsatzzahlen für das erste Quartal von 1900 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die strukturelle Wachstumsstory des Zahlungsabwicklers bleibe völlig intakt, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstagabend. Der Experte dämpfte aber etwas seine Erwartungen an 2026./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:47 / GMT

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