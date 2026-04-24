Volkswagen Aktie
|87,10EUR
|-0,98EUR
|-1,11%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen nach dem China-Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Henning Cosman zeigte sich beeindruckt von Tempo, Umsetzung und Standard der dortigen Modellveröffentlichungen. Dies habe Vorbildfunktion für die Wolfsburger, schrieb er am Donnerstagabend./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
86,44 €
|
Abst. Kursziel*:
44,61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
87,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,51%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:56
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|10:50
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|20.04.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
