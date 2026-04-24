Rolls-Royce Aktie
|13,24EUR
|-0,20EUR
|-1,49%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1500 auf 1400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe eine starke Bilanz und dürfte einem Branchenabschwung aufgrund der anhaltenden Treibstoffknappheit besser trotzen können als die Konkurrenz, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstagabend./rob/gl7ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,32 £
|
Abst. Kursziel*:
23,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,02%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
23.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsende Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
23.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.04.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
23.04.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|13,30
|-1,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:43
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|13:41
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|13:37
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|13:34
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Roche Buy
|UBS AG
|13:15
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:14
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|13:13
|RELX Buy
|UBS AG
|13:13
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13:12
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:11
|ASOS Neutral
|UBS AG
|13:05
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:05
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12:47
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:46
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:37
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:37
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12:35
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:34
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|12:33
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|12:11
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|12:09
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|12:08
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12:08
|Eni Buy
|UBS AG
|11:58
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:58
|FUCHS Buy
|UBS AG
|11:56
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11:48
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|11:42
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:28
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|11:00
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|10:50
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.