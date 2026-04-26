Deutsche Bank Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit Jahresbeginn sei die Aktie schwächer als die europäische Branche gelaufen, und für die Ende April anstehenden Quartalszahlen hätten die Frankfurter schon klare Hinweise gegeben, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im zweiten Halbjahr sei eine Beschleunigung des Ertragswachstums wahrscheinlich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
27,16 €
Abst. Kursziel*:
25,21%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
27,07 €
Abst. Kursziel aktuell:
25,62%
Analyst Name::
Mate Nemes
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|20.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
