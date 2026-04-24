Bayer Aktie
|38,75EUR
|-1,25EUR
|-3,13%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King ging am Donnerstagabend auf die wichtigsten Fragen im Vorfeld der mündlichen Verhandlung des Durnell-Falles vor dem obersten US-Gericht am 27. April ein. Der Experte bleibt zwar generell optimistisch, was die Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten angeht. Er erwartet aber im Zuge der Interpretation der Supreme-Court-Verhandlung einige Unsicherheiten./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
39,04 €
Abst. Kursziel*:
22,95%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
38,75 €
Abst. Kursziel aktuell:
23,87%
Analyst Name::
Charles Pitman-King
KGV*:
-
Analysen zu Bayer
|11:00
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Bayer Buy
|UBS AG
