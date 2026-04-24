Bayer Aktie

38,75EUR -1,25EUR -3,13%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

24.04.2026 11:00:48

Bayer Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King ging am Donnerstagabend auf die wichtigsten Fragen im Vorfeld der mündlichen Verhandlung des Durnell-Falles vor dem obersten US-Gericht am 27. April ein. Der Experte bleibt zwar generell optimistisch, was die Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten angeht. Er erwartet aber im Zuge der Interpretation der Supreme-Court-Verhandlung einige Unsicherheiten./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39,04 € 		Abst. Kursziel*:
22,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,87%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

11:00 Bayer Overweight Barclays Capital
21.04.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.04.26 Bayer Hold Deutsche Bank AG
13.04.26 Bayer Buy UBS AG
