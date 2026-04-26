FUCHS Aktie
|38,00EUR
|0,42EUR
|1,12%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Fuchs SE beim Kursziel von 44 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Schmierstoffhersteller sollte kurzfristig von einer vom Ölpreis getriebenen Entwicklung der Preise profitieren und könne wegen seines robusten Geschäftsmodells auch langfristig Potenzial bieten, welches der Markt offenbar unterschätze, schrieb Christian Bell am Donnerstagabend. Er traut Fuchs bis 2028 jährliche Wachstumsraten beim Umsatz von zu, die er 4 Prozent über den Konsensschätzungen sieht. Bei den Margen sei er dagegen konservativer. Zudem habe sich Fuchs geschäftlich kontinuierlich besser als die Branche entwickelt und sei trotzdem im Vergleich dazu günstig bewertet./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,78 €
|
Abst. Kursziel*:
16,46%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
38,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,79%
|
Analyst Name::
Christian Bell
|
KGV*:
-
Analysen zu FUCHS SE VZ
|24.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|20.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|16.04.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
