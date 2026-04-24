Renault Aktie
|30,07EUR
|-0,91EUR
|-2,94%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Die Franzosen seien gut ins Jahr gestartet, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Positiv sei insbesondere die Entwicklung von Preisen und Absatzvolumina./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
Unternehmen:
Renault S.A.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
30,40 €
Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
30,07 €
Abst. Kursziel aktuell:
33,02%
Analyst Name::
Christoph Laskawi
KGV*:
-
Analysen zu Renault S.A.
|12:33
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
