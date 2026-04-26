Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktie von Alphabet nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Auch für Alphabet ist Analyst Thill positiv gestimmt, auch wenn die Bewertung das Aufwärtspotenzial begrenzen könnte. Sein Favorit ist jedoch Amazon./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 338,89
Abst. Kursziel*:
18,03%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 344,40
Abst. Kursziel aktuell:
16,14%
Analyst Name::
Brent Thill
KGV*:
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|24.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|21.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.04.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|21.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.04.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.04.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|21.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|294,15
|1,43%
