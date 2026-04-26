RENK Aktie

54,24EUR -2,31EUR -4,08%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.04.2026 11:48:14

RENK Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renk nach dem Pre-Close-Call am 22. April von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet nun mit einem höheren Auftragseingang im ersten Quartal als bisher, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Das Auftaktviertel 2026 werde von dem Rüstungskonzern mit Blick auf die Auftragseingänge als Rekordquartal avisiert./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,75 € 		Abst. Kursziel*:
33,33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,59%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

