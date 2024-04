NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1500 Euro belassen. Der Bezahldienstleister habe großes Potenzial im bestehenden Kundenstamm, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das erste Quartal 2024 könnte das Unternehmen die Erwartungen erfüllen, wenngleich dabei angesichts des Wechselkursgegenwinds in einigen Ländern durchaus Rückenwind durch einen Großkunden nötig sein könnte./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 21:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.