Ahold Delhaize Aktie

35,89EUR -0,03EUR -0,08%
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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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06.07.2026 13:01:54

Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 42 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen des Supermarktbetreibers am 5. August dürften ein schwaches zweites Quartal belegen, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er kürzte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, rechnet aber mit einer Bestätigung der Jahresziele./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 13:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35,85 € 		Abst. Kursziel*:
6,00%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,88%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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