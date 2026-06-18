Ahold Delhaize Aktie

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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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18.06.2026 18:17:07

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Kroger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 23,86 Euro belassen. Die Amerikaner hätten beim Gewinn je Aktie leicht enttäuscht, schrieb Borja Olcese am Donnerstag. Anhaltende Preissenkungen hätten zu einem Rückgang der Bruttomarge geführt. Insgesamt ziehe er keine positiven Schlüsse, resümierte der Experte. Der Markt zeige sich mit Blick auf den Einzelhandelssektor zunehmend besorgt./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 15:55 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23,86 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
34,69 € 		Abst. Kursziel*:
-31,22%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
34,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-31,26%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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