Ahold Delhaize Aktie
|35,09EUR
|-0,12EUR
|-0,34%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards kappte am Montagabend seine Wachstumsschätzungen für den Einzelhandelskonzern. Er berücksichtigte dabei insbesondere geringere Erwartungen bezüglich des staatlichen Lebensmittelhilfeprogramms (SNAP) in den USA./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35,63 €
|
Abst. Kursziel*:
12,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,99%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|07:26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|07.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
