Air Liquide Aktie
|173,34EUR
|2,84EUR
|1,67%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
05.10.2026 10:37:27
Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Gase-Konzerns signalisiere eine Wachstumsbeschleunigung, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:57 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 06:57 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
192,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
174,70 €
|
Abst. Kursziel*:
9,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
173,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,76%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|173,34
|1,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:07
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:07
|Hermès Sell
|UBS AG
|10:04
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.