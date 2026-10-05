National Grid Aktie

13,54EUR 0,04EUR 0,30%
National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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05.10.2026 10:58:37

National Grid Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid nach letzten Signalen zu Entwicklungen im abgeschlossenen Quartal vor der Schweigeperiode auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Vor den Halbjahreszahlen 2026/27 am 5. November habe der britische Energienetzbetreiber seine Ergebniserwartung (EPS) an das Gesamtgeschäftsjahr etwas höher gesteckt, schrieb Alexander Wheeler am Montag. Der Grund dafür sei die starke Entwicklung im Segment National Grid Ventures (NGV) & Other im ersten Halbjahr 2026/27 aufgrund von Einmaleffekten aus zwei Transaktionen im Investmentportfolio von NG Partners sowie einer besseren Entwicklung im Interconnector-Geschäft./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
13,75 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
13,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
11,49 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:02 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
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25.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
15.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

National Grid plc 13,58 0,59% National Grid plc

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14:42 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
14:26 Linde Buy Deutsche Bank AG
14:14 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
14:13 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13:56 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
13:43 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:42 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:42 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:38 freenet Buy Deutsche Bank AG
13:36 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
13:00 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:57 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:51 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
12:42 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:21 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:20 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:12 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
12:11 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
12:10 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
12:09 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
11:59 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 PUMA Neutral UBS AG
11:50 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:50 Schneider Electric Buy UBS AG
11:49 Danone Buy UBS AG
11:49 ATOSS Software Neutral UBS AG
11:43 AUTO1 Buy UBS AG
11:40 adidas Neutral UBS AG
11:27 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
11:02 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
10:58 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
10:54 Givaudan Overweight Barclays Capital
10:41 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:38 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:34 Boeing Outperform Bernstein Research
10:28 Ferrari Buy UBS AG
10:10 Volvo Car AB Registered b Hold Deutsche Bank AG
10:09 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:08 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
10:08 EssilorLuxottica Buy UBS AG
10:07 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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