National Grid Aktie
|13,54EUR
|0,04EUR
|0,30%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid nach letzten Signalen zu Entwicklungen im abgeschlossenen Quartal vor der Schweigeperiode auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. Vor den Halbjahreszahlen 2026/27 am 5. November habe der britische Energienetzbetreiber seine Ergebniserwartung (EPS) an das Gesamtgeschäftsjahr etwas höher gesteckt, schrieb Alexander Wheeler am Montag. Der Grund dafür sei die starke Entwicklung im Segment National Grid Ventures (NGV) & Other im ersten Halbjahr 2026/27 aufgrund von Einmaleffekten aus zwei Transaktionen im Investmentportfolio von NG Partners sowie einer besseren Entwicklung im Interconnector-Geschäft./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
13,75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
13,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
11,49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.10.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13,58
|0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:42
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|14:14
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:13
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG